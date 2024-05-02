كشف الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تفاصيل حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك اتفاق واضح على وضع مصر والقطاع الصحي في مصر في المصاف الدولي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية في تقديم الخدمات الصحية.

وتابع: "الـjci هو اعتماد دولي يهتم في المقام الأول بمعايير الجودة وهي تتجه نحو صحة المريض، واعتباره أنه المتمركز الأساسي لتقديم الخدمة الصحية، علاوة على معايير أخرى منها السلامة المهنية ومعايير مكافحة العدوى، والاهتمام بالطاقم الطبي".

وواصل:" كل المعايير اللي بنطمن بيها من نتيجة المنشأة هي منشأة معتمدة وجاهزة لتقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة تبقى موجودة في معايير الاعتماد الدولي".

وأوضح الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي لم يتلقى تعليق واحد سلبي، قبل اعتماده، إذ أن المسح كان يجرى من قبل الدنمارك والتي أكدت تطبيق كافة المعايير داخل المجمع.