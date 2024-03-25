محافظ جنوب سيناء يصدق على 968 تصالح مخالفات البناء برأس سدر

صدق اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء على (5) قرارات حالات تصالح علي مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر، وذلك خلال عرض علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الاثنين، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ و ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

و يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر968 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح والتقنين لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كان المحافظ قد صدق مؤخرا على213 قرار تصالح علي مخالفات البناء " نموذج 10" لأهالي مدينة أبو رديس، وذلك خلال عرض اللواء سامح المتولى، رئيس مدينة ابورديس، بمكتب المحافظ بالديوان العام بطور سيناء.

كما صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاربعاء الماضي على " 4" قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابو زنيمة " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء نادر علام رئيس مدينة ابوزنيمة، بمكتب المحافظ بالديوان العام بطور سيناء وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ويصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابو زنيمة 197 حالات تصالح علي مخالفات البناء.