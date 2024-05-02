لأول مرة.. تعليم الفيوم يشارك في بطولة الهوكي على مستوى الجمهورية (صور)

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى بطولة الهوكي للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، وحققت عدد من المراكز المتقدمة، وذلك تحت رعاية وتوجيهات أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

حيث فاز طلاب المدرسة الرياضية بنين فى البطولة وهم: (يوسف علي - أحمد نافع - أحمد شعبان - زين العابدين - هاني عبدالرحيم - محمد سيد - محمد نصر - إبراهيم حمدي - عبدالرحمن منتصر - زيد عبدالعزيز).

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين في البطولة.

وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الفريق بالمدرسة الرياضية بنين بالفيوم، والأستاذ هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور محمد حسني البشيهي موجه عام التربية الرياضية، ورضا فاروق، مدير مدرسة الرياضية بنين، والكابتن مصطفى المراكبي، وكيل مدرسة الرياضية بنين، الكابتن حسن كمال، مدرب فريق الهوكي بمدرسة الرياضية بنين.

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