طاهر: درسنا مازيمبي جيدًا.. وتعودنا على مواجهة الصعاب

قال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن مواجهة مازيمبي الكونغولي التي تقام عصر السبت القادم ستكون ‏صعبة للغاية، في ظل إقامتها على ملعب المنافس بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى جاهزية الجميع لخوض ‏المباراة.

وأوضح أن الأهلي سوف يواجه منافسًا قويًّا، وأن الجهاز الفني درس نقاط القوة والضعف في صفوف مازيمبي بشكل واضح، وأن الأهلي سوف يسعى إلى التسجيل، ومحاولة تجنب اهتزاز مرماه، للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة.‏

وأضاف: «تعودنا على مواجهة الصعاب، وهذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها إلى مرحلة نصف النهائي، وقد واجهنا تحديات عديدة في ‏السنوات الماضية، ونحن معتادون على هذا الأمر، وجئنا لتقديم مباراة كبيرة، وبالطبع نعلم جيدا أن كل فرق القارة تؤدي بكل قوتها أمام الأهلي تحديدًا، ولكننا نمتلك ما يكفي من الخبرات، وسوف نسعى لتقدم أفضل ما يمكن لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى النهائي مرة أخرى».‏

وأكمل: «لدينا مواجهتان أمام مازيمبي وسوف نأخذ كل مباراة على حدة. ونخوض المباراة الأولى هنا في الكونغو بكامل تركيزنا، ونأمل أن نحقق نتيجة ‏جيدة تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة».‏