نصر عبده يكشف سيناريوهات تل أبيب للرد على الضربة الإيرانية

توقع الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، عدم رد الاحتلال على الضربة الإيرانية، واستغلال هذه الضربة في الحصول على المزيد من الدعم الدولي العسكري والسياسي، موضحًا أن تل أبيب قد تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسب، وهناك سيناريو آخر يتمثل في قيام تل أبيب بالرد من خلال عملية محدودة على أهداف محددة في طهران.

وأضاف "عبده"، خلال تغطية مباشرة على فضائية "النيل الإخبارية"، أن فكرة استهداف تل أبيب للمنشئات النووية الإيرانية خلال الفترة الحالية أمر مستبعد، لأن دولة الاحتلال محكومة من خلال الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن تل أبيب تهتم خلال الفترة الحالية يتحقيق النصر داخل الأراضي المحتلة، والضربة الإيرانية أعطت تل أبيب الفرصة في استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة لتحقيق النصر.



