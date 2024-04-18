توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب العوايسة بطنطا (صور)

نظم مركز شباب العوايسه التابع لإدارة طنطا بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، احتفالاً لتكريم وتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تكريم عدد كبير من الأطفال من حفظة القرآن الكريم.

جاء حفل تكريم وتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب العوايسة بإشراف الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا ومجلس إدارة مركز الشباب وتم تقديم الجوائز للفائزين.

حضر الحفل، الدكتور يحي زكريا خير الله رئيس مجلس التعاون العربي الكوري بالسفارة الكورية وعليش يونس رئيس مجلس إدارة مركز الشباب والعاملين بالشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب العوايسة واعداد كبيرة من الأهالي والطلاب المكرمين وذويهم.

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