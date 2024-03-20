مسابقة للقرآن الكريم بمراكز شباب كفرالشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الفعاليات بمراكز الشباب، منها مسابقات لحفظ القرآن الكريم، ودوره تدريبيه لريادة الأعمال ، بالاضافة فعاليات الدورات الرمضانية لكرة القدم وأنشطة رمضانية ليلية متنوعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ ،وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

حيث نظم مركز شباب مدينه قلين التابع لإدارة شباب قلين ، المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم بحضور 60 متسابق، ليتنافسوا جميعا على خمس مستويات «حفظ ثلاثة أجزاء، حفظ خمسة أجزاء، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ نصف القرآن، وحفظ القرآن الكريم كاملاً» بالاضافه للأحاديث النبوية الشريفة والابتهالات والانشاد الدينى، بحضور الشيخ ياسر ضرضر واعظ بالأوقاف و تقام مسابقات حفظ القرآن الكريم على مدار شهر رمضان الكريم بمراكز الشباب ضمن خطة البرامج والفعاليات احتفاء بشهر رمضان المبارك.



كما اختتم مركز شباب دمرو التابع لإدارة شباب سيدي سالم ومركز الخادمية التابع لإدارة شباب سيدي غازي فعاليات الدورة التدريبية للسيدات عن ريادة الأعمال والتي تهدف تمكين السيدات إقتصاديا من خلال تدريبهم على إختيار أفكار المشروعات لتأهيلهم وأعدادهم لدخول سوق العمل الحر.

ونظمت إدارة شباب بيلا بمركز خاطر، المسابقه الرياضيه فى تنس الطاوله للفتيات بمشاركة (20) فتاة من أعضاء مركز الشباب ،والتى تعمل على تقوية العضلات والعظام ،وعلى تعزيز صحة القلب ،تعزيز المناعه وحماية الجسم من الأمراض.

استمرار الدورات الرمضانية لكرة القدم على ملاعب مراكز الشباب التابعة لإدارات الشباب الفرعية بفوة وسيدي غازي والحامول وبلطيم ومطوبس وبيلا وقلين، وسيدى سالم وبلطيم وبرج البرلس والرياض ودسوق والتي تشهد إقبالا كبير للمشاركين والجمهور من عشاق كرة القدم، تستهدف استثمار طاقات الشباب وتحسين النمط الصحي للشباب وذلك من خلال ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على إهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم أفضل الخدمات للمترددين على مراكز الشباب سواء من خلال البنية التحتية للمراكز وإنشاء الملاعب أو تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في جذب النشء والشباب.

تقام تلك الفعاليات بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحي عبدالعزيز مدير إدارة الشباب ،ولبنى أبوالقاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ،وشريف السواق مدير إداره مركز المعلومات

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