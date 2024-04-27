كوريا الشمالية تتعهد بمواصلة تعزيز قدراتها للاستطلاع الفضائي

تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة ما وصفته "بمهمتها الهامة" لتعزيز قدراتها للاستطلاع الفضائي، مشيرة إلى أنها ستراقب المناورات التي تجريها الولايات المتحدة و"القوى العدائية الأخرى" /على حد تعبيرها/.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة تكنولوجيا الفضاء المسؤولة عن إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض التجسس العسكري ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية التابعة للدولة اليوم /السبت/.

وقالت الإدارة - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن مشروعات تطوير الفضاء التي تشمل إطلاق أقمار صناعية للاستطلاع العسكري تعد خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لضمان المصالح الأمنية للبلاد وحقها في الوجود.

كانت بيونج يانج قد كشفت النقاب عن عزمها إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للتجسس العسكري إلى الفضاء خلال العام الجاري في أعقاب ما وصفته بالإطلاق الناجح لأول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في شهر نوفمبر الماضي.

وأشار مركز أبحاث أمريكي إلى أن صور الأقمار الصناعية لمحطة "سوهاي" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب كوريا الشمالية تظهر أن هناك تجهيزات جارية لإطلاق قمر صناعي جديد في المستقبل القريب