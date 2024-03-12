محافظ كفرالشيخ يشارك الأيتام فرحتهم ويسلم هدايا عينية

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة نهر الخير للأعمال الخيرية بكفرالشيخ، لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم بمدارسها، وتسليم هدايا عينية وتجهيزات منزلية للعرائس الأيتام من مراكز المحافظة، بقاعة المؤتمرات والإحتفالات الكبرى بحديقة صنعاء.

جاء ذلك ذلك بحضور العميد مصطفى شوقى، المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة ومقرر المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، وسوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة خدمة وتنمية المجتمع، ومحمد مصطفي، مدير حديقة صنعاء، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمن الحفل تكريم 65 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم لـ 21 مستوى قرآنى منهم اثنين خاتمات مبصر وخاتم كفيف بنسبة نجاح 96% من 7 مدارس تابعة لمؤسسة نهر الخير، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وجوائز رمزية تقديرًا لجهودهم فى حفظ القرآن الكريم.

كما قام محافظ كفرالشيخ بتسليم هدايا عينية وتجهيزات منزلية لـ 50 عريس وعروسة من الأيتام والأسر الفقيرة من 4 مراكز بالمحافظة، تضمنت" آثاث منزلي، ومفروشات، و أجهزة وأدوات منزلية"، وذلك لمساعدتهم على بدء حياتهم الزوجية بشكل كريم.

وأكد محافظ كفر الشيخ على إهتمامه بدعم الأيتام ورعايتهم، مشيرًا إلى أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن واجبنا جميعًا هو مساعدتهم على الإندماج في المجتمع وتحقيق أحلامهم.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بجهود مؤسسة نهر الخير في خدمة المجتمع ورعاية الأيتام والإهتمام بهم، ورعاية حفظة القرآن الكريم، مؤكدًا على أهمية دور المؤسسات المجتمعية فى دعم المقبلين علي الزواج من الأيتام ومساعدتهم على تخطى الصعاب، وأهمية حفظ القرآن الكريم في ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية بين الشباب، مقدماً لهم خالص الحضور التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ومن جانبها، أعربت، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير، عن شكرها وتقديرها لمحافظ كفرالشيخ على رعايته للأيتام وتكريمه لحفظة القرآن الكريم، مؤكدًا على أن هذا التكريم له بالغ الأثر على نفوس الأيتام ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد فى حفظ القرآن الكريم.

ويعد هذا الحدث تأكيدًا على إهتمام الدولة المصرية بالأيتام وحفظة القرآن الكريم ورعايتهم، ونشر القيم الدينية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وتقديم الدعم للشباب من الأيتام والأسر الأولي بالرعاية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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