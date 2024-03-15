حفل تكريم واعتزال الكابتن "علي شرقاوي" من رموز الكرة السيناوية.. صور

أقامت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إدارة شباب طور سيناء، حفل تكريم الكابتن علي شرقاوي محمد، أحد رموز المحافظة في كرة القدم؛ تقديرًا وعرفانًا لإسهاماته وما قدمه خلال مسيرته الكروية لاعبًا ومدربًا للكرة السيناوية.

وجاء ذلك بحضور مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالعزيز ، وكيل المديرية، والكابتن عطية حميد، مدير إدارة شباب طور سيناء، والمهندس سامي العقبي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الساحل ، ولفيف من قيادات الشباب والرياضة واللاعبين القدامى والشباب، استمر الاحتفال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتضمن الاحتفال إقامة مباراة اعتزال للمحتفى به على ملعب مركز شباب الساحل، جمعت بين جميع الأجيال والفئات العمرية من اللعبين القدامى والشباب.

وأكد الكابتن عطية حميد البدري ، مدير إدارة شباب طور سيناء، لـ"البوابة نيوز" أن الكابتن علي شرقاوي محمد، يعد وبحق من رموز جنوب سيناء في كرة القدم، جمع بين المهارة والفنيات والأخلاق والتواضع سواء كان لاعبًا في منتخب جنوب سيناء أو مدربًا، والكل يشهد بذلك، وهذا التكريم هو أقل شيء يمكن أن يقدم للكابتن علي شرقاوي.

كما لفت إلى أن الحفل جميع الأجيال والفئات العمرية على أرض مدينة طور سيناء لتوثيق قيم الترابط بين الأجيال وزرع روح الوفاء والانتماء في الأجيال الصاعدة، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قيم التكافل والترابط بين أفراد المجتمع داخل كافة المحافظات، وحرصها على تنوع الفعاليات والأنشطة التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك، لتناسب جميع الفئات العمرية وتلبي احتياجاتهم المختلفة.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة منافسات رياضية ومسابقات دينية وندوات تثقيفية وتوعوية بهدف اكتشاف المواهب الشابة في كافة المجالات، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ونشر الوعي الديني بين الشباب، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، والتعرف علي أمور دينهم.

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