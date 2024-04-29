مطران أبرشية الجزيرة والفرات يترأس صلاة رتبة الناهيرة بكاتدرائية مار جرجس الحسكة السورية

ترأس المطران مار موريس عمسيح مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، صلاة رتبة الناهيرة (عيد الأنوار) كاتدرائية مار جرجس الحسكة - سوريا.

عاونه أنطونيوس الحنو كاهن الرعية وسكرتير المطرانية، وكبرئائيل خاجو كاهن الرعية ومدير هيئة مار افرام البطريركية للتنمية في الجزيرة والفرات.

في موعظته، تحدث بأنه يقام هذا الطقس مساء أحد الشعانين، فبعد أن نكون قد احتفلنا صباحًا بعيد دخول يسوع إلى اورشيلم الأرضية، هاتفين:" (أوشعنا) أي (يارب خلص) مبارك الآتي باسم الرب الجبار، أوشعنا بالأعالي"

الجدير بالذكر تحتفل الكنيسة مساء اليوم “أحد الشعانين” بطقس النهيرة أي الأنوار، وهو يمثل دخولنا مع يسوع المسيح إلى اورشيلم السماوية، أي إلى ملكوت الله، وفي هذا الطقس نتأمل بعقيدة مجيء يسوع ثانية، بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات ( مت25: 31_46) هذا المجيء الذي لا نعلم متى سيكون (مت24: 42) ولكن يسوع حدثنا عنه بالتفصيل وبين ما سيسبقه من ضيقات، ونحن نؤمن أنه له المجد سيأتي ثانية، وسيسمع جميع الذين في القبور فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.