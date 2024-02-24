محافظ جنوب سيناء يفتتح مسجد «سعود الجابر» بالطور.. صور

افتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مسجد "سعود الجابر"، المقام بالجهود الذاتية، والكائن بحي النصر في العاصمة طور سيناء، رافقه اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما افتتح المحافظ أحد الكافيهات والمطاعم بمنطقة الـ 306 بطور سيناء؛ استمرارًا لدعم وتشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة.

في سياق آخر وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استقبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، ويطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

تهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية ، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم واطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير .

فروع المسابقة :

الفرع الأول : فرع الشباب

للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثاني : فرع الفتيات

للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثالث : الناشئة

تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الرابع : الثقافة الإسلامية والعربية

يشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم ، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية ، أو الخطابة، أو الابتهال الديني ، أو التحدث بالفصحى ، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك .