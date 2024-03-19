التحالف الوطني بكفرالشيخ ينظم مسابقة كبرى في حفظ القرآن الكريم

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بكفرالشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ، المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بنادي كفرالشيخ الرياضي، وبمركز التنمية الشبابية بدسوق، وبنادي مطوبس الرياضي، وبمركز شباب مدينة الرياض، وبمركز شباب مدينة بيلا، وبمركز شباب مدينة بلطيم، وذلك بالتعاون منطقة كفرالشيخ الأزهرية، ومديرية الأوقاف بكفرالشيخ، وقصر ثقافة كفر الشيخ.

يذكر أنه تم اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري الموافق 9 رمضان، بدء فعاليات الاختبارات الخاصة بالمسابقة، وسيتم إختيار عدد (3) فائزين من كل مركز شباب ونادي رياضي، وسيتم إعلان أسماء الفائزين اليوم غدا، ويقام حفل الختام للمسابقة يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة كفرالشيخ.

وسيحصل الفائزين في المسابقة على جوائز مالية وشهادات تقدير على أن تكون الجائزة للفائزين، 30 ألف جنيه للمستوى الأول ، 20 ألف جنيه للمستوى الثاني، وعشرة آلاف جنيه للمستوى الثالث.

تقام الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وبإشراف الدكتور أسامة الأتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفرالشيخ، ومصطفي غريب وكيل المديرية للشباب.

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