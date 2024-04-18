الدوري السعودي.. الخليج يتعادل مع التعاون بمشاركة محمد شريف

حقق فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، تعادلًا ثمينًا أمام نظيره التعاون بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك محمد شريف أساسيًا في تشكيل الخليج أمام التعاون، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 65، بعد استبداله بزميله عبدالله السالم.

ولم يسجل أو يصنع مهاجم الأهلي السابق، أي هدف في اللقاء، لكنه أحرز 4 أهداف مع الخليج في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم وصنع هدفًا آخرًا.

وشهد محمد شريف تعادل فريقه قبل مغادرته ملعب المباراة، حيث جاء هدفي اللقاء في الشوط الأول، ليشارك في حصول الخليج على نقطة أمام التعاون.

افتتح عبدالفتاح آدم التسجيل للتعاون في الدقيقة 21، قبل أن يسجل زميله عون السلولي هدف تعادل الخليج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+5.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد الخليج إلى 35 نقطة، يحتل بها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع التعاون رصيده إلى 48 نقطة في المرتبة الرابعة.