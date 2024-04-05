الدوري السعودي.. محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الهلال

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الخليج، اليوم الجمعة، نظيره الهلال على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، إذ ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود شريف هجوم الخليج أمام الهلال، بعد غياب 5 مباريات عن التشكيل الأساسي لفريقه، في ظل اعتماد المدرب البرتغالي على عبدالله السالم في قيادة خط الهجوم.

وسجل محمد شريف 4 أهداف مع الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم وصنع هدفًا آخرًا لزملاءه في 24 مباراة شارك بها.

ويحتل فريق الخليج المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 34 نقطة، بينما يتصدر الهلال الترتيب بـ74 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: حمسل - خبراني - نايف مسعود - ريبوتشو

خط الوسط: منصور حمزي - وو يونج - رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.