وزارة الشباب تنظم جولة تفقدية لوفد مؤسسة زايد العليا لمراكز التخاطب بالمحافظات

نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة تفقدية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمراكز التخاطب بمحافظتي القاهرة وبني سويف، والتي تم إنشاؤها في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ).

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مراكز التخاطب في المحافظات تقدم خدمة مجانية لذوي الهمم وأسرهم، لتأهيل ذوي الهمم وأسرهم، لدمجهم في المجتمع، متمنياً التوسع في تقديم تلك المحافظات لتشمل مراكز الشباب في محافظات الجمهورية كافة.

وتضمنت الجولة مركزي التخاطب بمركز شباب حلوان بالقاهرة ومركز شباب العياط بمحافظة الجيزة، ومركزي التخاطب بمركزي شباب اهناسيا وببا بمحافظة بني سويف.

ويضم الوفد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم(رئيساً للوفد)، السيد/ أسعد حواس الصديد مدير مكتب المشاريع بالمؤسسة، السيد/ محمد سالم الشبيبي مدير إدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة، المهندس/ عبد الرحمن عيضة الجابري مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، السيد/ محمود محمد الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، السيدة/ نوال علي الشامسي مدير مكتب الاتصال والتسويق، السيده/ معصومة السيد الهاشمي رئيس قسم الخدمات العامة، السيدة/ فاطمة عوض المعمري إداري بالمؤسسة.

وجاءت الزيارة لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، وكذا التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ وصوله قام بزيارة مراكز التخاطب بمحافظتي قنا والبحر الأحمر.