محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا كنديا مصريا من جامعة مكجيل لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، وفدا طبيا رفيع المستوى من الخبراء الكنديين والأساتذة بجامعة مكجيل في مجال القلب الصناعي وأجهزة LVADs.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.

تم اللقاء كنتيجة مباشرة لنجاح مؤتمر السياحة الصحية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضم الوفد: دكتور "رنزو شيشري" رئيس قسم جراحة القلب ورئيس وحدة القلب الصناعي وزراعة القلب جامعة مكجيل كندا، دكتور راجي ابراهيم رئيس وحدة قسطرة القلب مستشفي بيير يوشيه كندا، دكتور احمد طمارة مستشار وزيرة التضامن، أستاذ مساعد القلب جامعة عين شمس رئيس قسم القلب جامعة مصر، والدكتورة غادة سليم،استاذ مساعد القلب جامعة عين شمس، رئيس وحدة تأهيل مرضى القلب مستشفي وادي النيل استاذ ادارة المستشفيات جامعة مجيل كندا.

وفي بداية اللقاء هنأ الوفد محافظ جنوب سيناء علي نجاح مؤتمر السياحة الصحية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما هنأوه ايضا علي حصوله على الجائزة الذهبية " رجل العام""AFASU" كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الاسيوي، تقديرًا لجهوده وإسهاماته المتميزة في تطوير وتعزيز شرم الشيخ كوجهة سياحية بارزة.

وتناول اللقاء بحث إمكانية تأسيس مركز طبي مصري كندي متميز بشرم الشيخ تابع لجامعة ماكجيل بكندا في مجال القلب وأجهزة LVADs.

وكنتيجة لحصول شرم الشيخ علي عدة جوائز دولية في مجال السياحة آخرها جائزة أفضل مدينة سياحية آمنة علي مستوي العالم لعام 2024.

يشار الي ان هذا الفريق الطبي يتميز بخبرة واسعة في أمراض القلب مثل إجراء قسطرة تفتيت لتكلسات الشرايين التاجية بال rotablator بالاضافة الي اجهزة دعم لمرض ضعف عضلة القلب الشديد واجهزة القلب الصناعي وزراعة القلب كما يدير معمل علي اعلي مستوي للخلايا الجذعية بجامعة مكجيل.

جديرا بالذكر أن الوفد يقوم بتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري المتمثل في المراكز الأكاديمية البحثية والجامعات المصرية في مجالات البحث العلمي في الضعف العضلي للقلب والقلب الصناعي وأبحاث الخلايا الجذعية. ويعقد الفريق الطبي سلسلة من المناظرات للمرضى من خلال عيادات متخصصة لتقديم الرعاية المتقدمة من خلال فريق طبي كندي بالكامل مما يضمن تقديم أعلى خدمة طبية بالمنطقة العربية والأفريقية.

كما يتميز الفريق باستخدام تكنولوجيا الهولوراي المتطورة التي تسمح بمراقبة الإجراءات والجراحات في نفس لحظة إجراءها باي مكان بالعالم وذلك من قبل خبراء كنديين، وبالتالي ضمان أعلى معايير الدقة والسلامة طوال العملية الطبية.