محافظ أسوان يتفقد عددا من الشوارع الداخلية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،اليوم الخميس، عددا من الشوارع الداخلية، شملت السادات وشرق البندر وكسر الحجر والحدادين ووسط المدينة.

رافق المحافظ فى الجولة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وذلك فى ظل الجهود المتواصلة للارتقاء بمنظومة التطوير والتجميل الجارية.

ووجه عطية بتنفيذ أعمال التطوير بمحيط منطقة الصالحين وشارع الغازات وسويقة شادر الأسماك ، ليتكامل ذلك مع جهود التطوير الجارية بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية بوسط المدينة.

وكلف بأن يتوازى مع ذلك وضع رؤية متكاملة لتنفيذ أعمال الدهانات والتشجير والإنارة ليتم إضفاء اللمسات الجمالية بشكل نموذجى يساهم فى تحويل هذه الأماكن لبانوراما حضارية ، وبالتالى خلق متنفس حيوى للمواطنين.

IMG-20240418-WA0012

IMG-20240418-WA0011

IMG-20240418-WA0010

IMG-20240418-WA0009