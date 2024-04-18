ختام فعاليات اللقاء القومي للمؤتمر الوطني للنشء بمحافظة الإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، اليوم الخميس، فعاليات اللقاء القومي للمؤتمر الوطني للنشء ، بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة ٥٥٠ طليع وطليعة في المرحلة العمرية من ١٣ - ١٨ سنة من ٢٧ محافظة علي مستوي الجمهورية.

حيث تم تنفيذ المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وشارك نشء البحر الأحمر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب و فتحى خليل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

جاءت فعاليات اليوم الختامي بثلاث لقاءات بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ، حاضر فيهما سارة حسن ، وناقش اللقاء مشاركة النشء في المجتمع، وقدما ندا راضي وعبد الحميد فراج لقاء حول حقوق الطفل، وكان اللقاء الثالث للدكتور عادل عنترعضو هيئة تدريس بقسم العلوم السياسية - جامعة الإسكندرية

واستكملت فعاليات الختام بعرض التوصيات النهائية من النشء ، بالإضافة إلى مشاريع التخرج ، والتي تم اعدادها مع النشء بالتعاون مع المبادرة الشبابية srs عن محاور المؤتمر .

حضر اللقاء الختامي جيهان حنفي رئيس ، الإدارة المركزية لتنمية النشء وممثلي إدارات تنمية النشء بالمديريات وحضر عن محافظة البحر الأحمر رامي النجار مدير إدارة شباب سفاجا والدكتور إسلام الخبيري عضو مجلس الإدارة وقائد الكشافة بالمركز .

واختم اللقاء بعروض فنية لفرق كيدز شو محافظة الإسكندرية بقيادة دكتور كلير.

ويأتى المؤتمر الوطني للنشء ضمن أولويات عمل وزارة الشباب والرياضة للمرحلة العمرية حتى ١٨ سنة ، لبناء جيل قادر على القيادة واعي وملم بقضايا الوطن ورؤية مصر ٢٠٣٠ وانجازات الدولة المصرية ، ويعرف كيفية مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة ودوره في بناء مجتمعه .

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