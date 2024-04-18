قيادي إيراني: نعلم أماكن المراكز النووية الإسرائيلية ويدنا على الزناد

أكد قائد هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية العميد أحمد حق طلب، اليوم الخميس، أن طهران مستعدة لمواجهة أي تهديد إسرائيلي يستهدف منشآتها، مؤكدا أنه في حال استهدفت إسرائيل منشآت إيران فستتلقى ردا بأسلحة أكثر تطورا.

وأوضح قائد هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية، أنه من الممكن مراجعة سياسة إيران النووية إذا حاولت إسرائيل ضرب منشآتها، مهددا بأن "لدينا معلومات عن مراكز نووية إسرائيلية ويدنا على الزناد لضرب أهداف محددة".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قالت نقلا عن قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني حميد واحدي، اليوم الخميس، إن "واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".

وأكد واحدي، أن الحرس الثوري الإيراني لم يستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2.

وكانت إيران نفذت هجوما انتقاميا، ليل السبت الماضي، باستخدام نحو 300 طائرة مسيرة وصواريخ متنوعة ما بين كروز وبالستية؛ ردا على غارة إسرائيلية استهدفت قنصليتها في دمشق وأسفرت عن مقتل 2 من قادة الحرس الثوري، مطلع الشهر الجاري.