التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه غرقًا في بحر مويس بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر، اليوم الخميس، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه غرقا في مياه ترعة بحر مويس أمام عزبة منشية يوسف بكفر صقر وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "جمال م" 60 عاما مقيم بعزبة منشية يوسف منصور بمركز كفر صقر جثة هامدة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية وفاة المسن غرقا إثر سقوطه في مياه ترعة بحر مويس أمام القرية وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.