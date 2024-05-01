كوريا الجنوبية تبحث الانضمام إلى اتفاقية أوكوس

أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، اليوم الأربعاء، أن سول أجرت محادثات بشأن الانضمام إلى اتفاقية الدفاع الأمنية "أوكوس" والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان الاتفاقية أنها ستدرس ضم اليابان.

وتم تشكيل "أوكوس" في عام 2021، وهو عبارة عن اتفاقية أمنية من مرحلتين لمواجهة قوة الصين المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي حين أن المرحلة الأولى لمنح أستراليا تكنولوجيا الغواصات النووية تقتصر على الثلاثي الأساسي، إلا أنها أثارت إمكانية انضمام دول أخرى إلى المرحلة الثانية، أو "الركيزة 2"، التي تهدف إلى مشاركة التكنولوجيا العسكرية الأخرى.

وقال شين في مؤتمر صحفي بعد اجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع في أستراليا وكوريا الجنوبية في ملبورن إن كوريا الجنوبية يمكن أن تساهم في تلك المرحلة الثانية بقدراتها الدفاعية والعلمية والتكنولوجية.

وأضاف: "خلال اجتماع اليوم ناقشنا أيضًا إمكانية الشراكة مع AUKUS Pillar 2".

وتابع قائلا: "نحن ندعم أنشطة AUKUS Pillar 2 ونرحب بأن الأعضاء يفكرون في كوريا كشريك لهم".

ولطالما تم التكهن بكوريا الجنوبية، بعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة وصناعة الدفاع الرائدة عالميًا، كشريك محتمل في الركيزة الثانية إلى جانب كندا ونيوزيلندا واليابان.