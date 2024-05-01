تنظيم حفل ختام محاضرات العام الدراسي بجامعة الأزهر فرع أسوان .. صور

شهدت كلية الدراسات الإسلامية بنين بجامعة الأزهر فرع أسوان ، فعاليات حفل ختام محاضرات العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، بمركز التأهيل التربوي التابع لكلية التربية بنين بالقاهرة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وآيات من الذكر الحكيم تلاها القاريء الشيخ احمد البدري صاحب الصوت المتميز الطالب بمركز التأهيل التربوي بأسوان.

وفي كلمته خلال الحفل رحب الدكتور محمد حسين ابوطالب، مدير مركز التأهيل التربوي بجميع الحضور من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات بالمركز وأبلغهم شكر وتقدير إدارة كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر ممثلة في العميد الأستاذ الدكتور خالد عرفان عميد الكلية، والاستاذ الدكتور عطية السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والاستاذ الدكتور جمال الهوارى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعرض مدير المركز، ملخصا لانجازات مركز التأهيل التربوي بأسوان خلال هذا العام، حيث اوضح الالتزام التام لإعضاء هيئة التدريس بالمركز بمحاضراتهم، كما اوضح قيام المركز بالعديد من الندوات وورش العمل التي عقدها أعضاء هيئة التدريس بالمركز لطلابهم حيث كان لتلك الندوات أثر في نفوس الطلاب فغيرت الكثير من نظراتهم للعلم والحياة، كما حرص المركز على ثقل مهارات طلاب وطالبات المركز بما قدمه لهم من جهود مثمرة علمية وعملية، وتاكيدا على تمكنهم من تلك الخبرات، قامت إدارة المركز بتوجيههم الي إقامة بعض الندوات وورش العمل لزملائهم بالمركز وقد اشاد كل من حضر هذه الندوات وورش العمل بالتمكن العلمي والعملي لهؤلاء الطلاب والطالبات، مما يوحي بأنه تم إعداد هم إعدادا متميزا يتواكب مع مستجدات العصر الحالي والمستقبلي.

وعقب ذلك قام طلاب وطالبات المركز بتقديم العديد من الفقرات الراقية المتميزة التي أدخلت البهجة والسعادة في نفوس جميع الحاضرين لفعاليات الحفل، كما اشاد مدير المركز وجميع أعضاء هيئة التدريس بالمركز، بالفقرات التي قدمها طلابهم، واشادوا بتميزهم العلمي والعملي

وكرم الدكتور محمد حسين ابوطالب مدير المركز، إدارة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان المستضيفة لبرنامج التأهيل التربوي بأسوان ممثلة في العميد الأستاذ الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، والاستاذ الدكتور حسن إبراهيم مصطفى وكيل كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، و الدكتور أحمد ابوالمجد بهيج مدير كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، وقد تسلم شهادة التقدير ودرع التكريم لكلية الدراسات مدير الكلية الدكتور احمد ابوالمجد بهيج نيابة عن إدارة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

كما قام مدير المركز، بتكريم أعضاء هيئة التدريس بالمركز تقديرا لجهودهم المبذولة بالمركز خلال العام الدراسي، وفريق الدعم الفني من طلاب وطالبات المركز تقديرا لجهودهم المثمرة المتميزة جداً خلال العام الدراسي، والإدارين والعمال بالمركز تقديرا لجهودهم الإدارية والتنظيمية المتميزة بالمركز، وبعض براعم المستقبل من التلاميذ الذين تم اعداهم من قبل طلاب وطالبات المركز، وعلي رأسهم الشبل الصغير /أدهم عز الدين - ٦ سنوات - لحفظه جزئين من القرآن الكريم، وقيامه بتلاوة ما تيسر من القرآن في بداية الحفل، وقد قام بذلك برعاية غادة عز الدين الطالبة بالمركز، كما تم تكريم الشبل الصغير مصطفى شلبي لقيامه بالقاء خطبة عن فضل القرآن الكريم، وقد تم إعداد هذا الشبل برعاية الأستاذة آثار النخيلي الطالبة المتميزة علماً وخلقا بالمركز

واختتم الحفل بتكريم أعضاء هيئة التدريس بالمركز من قبل طلابهم، حيث قام الطلاب والطالبات بالمركز بتقديم دروع تكريم لمدير المركز وجميع أعضاء هيئة التدريس بالمركز تقديرا منهم للجهود المثمرة المتميزة خلال العام الدراسي، كما قاموا بتقديم درع للأستاذ رمضان إداري المركز تقديرا لجهوده معهم خلال العام الدراسي

وقد أشاد جميع الحضور من أعضاء هيئة التدريس بالمركز وإدارة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان وطلاب وطالبات المركز بالجهود المثمرة المتميزة المبذولة من قبل الدكتور محمد حسين ابوطالب مدير مركز التأهيل التربوي بأسوان.

وأشاد جميع الحضور من أعضاء هيئة التدريس بالمركز وإدارة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان وطلاب وطالبات المركز بالجهود المثمرة المتميزة المبذولة من قبل الدكتور محمد حسين ابوطالب مدير مركز التأهيل التربوي بأسوان.





