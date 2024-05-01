صحف القاهرة تبرز قمة الرئيس السيسي وأمير الكويت وأخبار الشأن المحلي

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم /الأربعاء/، قمة الزعيمين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بالقاهرة أمس، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي، وأمير الكويت، أشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في البيان المشترك الصادر عن قمة الزعيمين، عقب جلسة المباحثات الثنائية، وتلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الإستراتيجية بينهما، في أول زيارة رسمية لأمير الكويت إلى مصر بعد توليه منصبه.

وأضافت الصحيفة أن الجانب الكويتي أثنى على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة، منوها بالجهود المصرية لتحسين المناخ الاستثماري، وثمن الرئيس الرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت.

واتفق الرئيس السيسي وأمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في غزة، وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية، وأكدا ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وحتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان.

وأعرب أمير الكويت عن دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، لافتا إلى رفض بلاده التام أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي منح أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وتحت عنوان " مساع مصرية قطرية مشترك لوقف النار في غزة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى أمس، اتصالا هاتفيا، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة.

وصرح المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الجانبين أكدا حرصهما استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار فى الإقليم.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد مشروعي مراكز القيادة التعبوية للقوات الجوية والدفاع الجوي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، واللذين تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن اللواء أ.ح ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي ألقى كلمة أكد خلالها الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوي الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي.

وأشارت إلى أن المرحلة الرئيسية تضمنت عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ.

وأشاد بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة.

كما التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقًا لأحدث النظم العسكرية فى كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الحكومة: ضبط الأسواق وتوافر النقد الأجنبي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه تتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة، للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبي. كما أكد أن هناك استقرارا حقيقيا فى سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه، أمس، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والذي أشار خلاله، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة، لكى تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وتحت عنوان "التعليم تفتح باب الإعادة للمتظلمين من مسابقة تعيين 30 ألف مدرس"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أمس إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قوله إن هذا القرار جاء في إطار المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بمسابقة "30 ألف معلم - الدفعة الأولى"، حيث تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء اختبارات الإعادة ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بالتظلمات بالتسجيل من خلال الموقع http://miltraining.mod.gov.eg بداية من اليوم وحتى 5 مايو وتيسيرًا من الوزارة على المعلمين المستهدفين سيتم إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.

