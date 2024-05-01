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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 13 بلدة في إقليم خيرسون خلال 24 ساعة

خيرسون
خيرسون
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قصف 13 بلدة تابعة للإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن من بين البلدات التي استهدفتها نيران المدفعية الروسية أنتونيفكا وكيزوميس وإنجينيرن ونوفوتياهينكا وبريدنيبروفسكي وفيليتينسكي وتياهينكا وخيرسون، ونتيجة لذلك، لحقت أضرار ب8 منازل خاصة وبرج اتصالات ومتجر".
وأشار المسئول الأوكراني إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء الهجمات الأخيرة.
 

الجيش الروسي إقليم خيرسون أوكرانيا