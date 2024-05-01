الخارجية الأمريكية: مصرون على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء سلسلة من الاجتماعات مع القادة الإسرائيليين لمناقشة كيفية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما حث في الوقت نفسه مرارًا حركة حماس الفلسطينية على قبول عرض الصفقة الذي سيطلق سراح الرهائن ويحقق وقف إطلاق النار.

وبعد زيارات إلى السعودية والأردن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصل بلينكن الآن إلى إسرائيل في المحطة الأخيرة من جولته الأوسع في الشرق الأوسط.

وهذه هي الزيارة السابعة التي يقوم بها بلينكن للمنطقة التي دخلت في صراع يوم 7 أكتوبر عندما هاجمت حماس إسرائيل.

وستكون الأولوية القصوى لبلينكن في إسرائيل هي دفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ مجموعة من الخطوات المحددة حتى تتدفق التحسينات في المساعدات الإنسانية إلى القطاع المكتظ بالسكان.

وقال بلينكن في تصريحات في بداية كلمته من لقاءه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في تل أبيب: "حتى ونحن نعمل بتصميم للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحرير الأسري، علينا أيضًا أن نركز على سكان غزة الذين يعانون من تبادل إطلاق النار من صنع حماس"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف بلينكن: "أن التركيز على توفير المساعدة التي يحتاجون إليها، والغذاء والدواء والمياه والمأوى، هو أيضاً في أذهاننا بشدة".