حرب غزة وجهود وقف إطلاق النار تتصدر المباحثات المصرية الفرنسية اليوم

يجرى ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا مباحثات اليوم مع كبار المسئولين المصريين لبحث الوضع المتأزم فى قطاع غزة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار فى القطاع وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يبحث ستيفان سيجورنيه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الإهتمام المشترك وخاصة تطورات الاوضاع في غزة واستعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية فضلا عن مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.

كما تتطرق المباحثات إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، والتحذيرمن خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، وضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، والتشديد على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.