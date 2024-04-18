تغير المناخ: انخفاض درجات الحرارة وعودة الطقس البارد ليلا

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، أن اليوم الخميس بداية انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية، لكنها ستعاود الارتفاع الكبير خلال الأسبوع المقبل ، مع وزيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية .

وتشهد البلاد طقس مائل للحرارة شمالاً حار على القاهرة ، مع استمرار شدة الحرارة على الصعيد نهاراً، وعودة الطقس البارد ليلاً على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد .

وأضاف فهيم، أن الطقس يشهد هدوء نسبي للرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام خاصة في فترة نهاية اليوم، وتتشكل الشبورة المائية على الساحل الشمالي والصحراء الغربية.