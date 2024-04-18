ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 18 ابريل 2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت  أسعار الذهب داخل محلات و أسوق  الصاغة  المصرية ، ارتفاعاً طفيفاً، بداية تعاملات اليوم الخميس 18 أبريل 2024، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر، وتسيطر حالة من التذبذب وعدم الاستقرار علي أسواق الذهب المحلية والعالمية ، نتيجة التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و التي زادت منا الطلب علي الذهب كملاذ آمن للاستثمار   ، 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا و اقبالا  في محلات الصاغة بمصر نحو 3265 جنيهًا للبيع، و3235 جنيهًا للشراء. 

فيما سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 ( الاعلي فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق المصرية ) بداية اليوم  نحو  3697.25 جنيه للشراء ، و  3731.5 جنيه للبيع .

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر 3389 جنيه للشراء ، و 3420.5 جنيها للبيع .

 

كما وصل  سعر جرام  الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 2772.75 جنيه للشراء ، مقابل  2798.5 جنيه للبيع ، 

 

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر 2156.75 جنيه للشراء ، و سجل سعر البيع نحو  2176.75 جنيه.

 

بينما سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء حوالي  1848.5 جنيه ، بينما سجل سعر  البيع نحو  1865.75 جنيه.

 

أما عيار 9 فسجل اليوم للشراء: 1386.75 جنيه للشراء ، مقابل   1399.25 جنيه للبيع .

 

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي  25880 جنيه للشراء ،  26120 جنيه للبيع .

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم التوترات السياسية الذهب كملاذ آمن للاستثمار سعر الذهب