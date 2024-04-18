ارتفاع أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 18 ابريل 2024

ارتفعت أسعار الذهب داخل محلات و أسوق الصاغة المصرية ، ارتفاعاً طفيفاً، بداية تعاملات اليوم الخميس 18 أبريل 2024، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر، وتسيطر حالة من التذبذب وعدم الاستقرار علي أسواق الذهب المحلية والعالمية ، نتيجة التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و التي زادت منا الطلب علي الذهب كملاذ آمن للاستثمار ،

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا و اقبالا في محلات الصاغة بمصر نحو 3265 جنيهًا للبيع، و3235 جنيهًا للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ( الاعلي فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق المصرية ) بداية اليوم نحو 3697.25 جنيه للشراء ، و 3731.5 جنيه للبيع .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر 3389 جنيه للشراء ، و 3420.5 جنيها للبيع .

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 2772.75 جنيه للشراء ، مقابل 2798.5 جنيه للبيع ،

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر 2156.75 جنيه للشراء ، و سجل سعر البيع نحو 2176.75 جنيه.

بينما سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء حوالي 1848.5 جنيه ، بينما سجل سعر البيع نحو 1865.75 جنيه.

أما عيار 9 فسجل اليوم للشراء: 1386.75 جنيه للشراء ، مقابل 1399.25 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي 25880 جنيه للشراء ، 26120 جنيه للبيع .