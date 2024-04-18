القباج تكشف لـ«البوابة نيوز» قيمة رسوم الدفعة الثانية لقرعة حج الجمعيات الأهلية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعي أن وزارة التضامن فتحت، اليوم الخميس، باب سداد رسوم الدفعة الثانية للفائزين بحج الجمعيات الأهلية للمستوى الأول والثاني والثالث.

وأشارت «القباج» في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن الدفع سيكون من خلال البنوك الحكومية «مصر- الأهلي – القاهرة» أو البريد المصري، بما يشمل سعر تذكرة الطيران، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران.



وأوضحت وزيرة التضامن أن قيمة سداد الدفعة الثانية لحج الجمعيات كالأتي..

المستوى الأول 62 ألف جنيه، المستوى الثاني 48 ألف جنيه، المستوى الثالث 43 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.

وأشارت «القباج» أن وزارة التضامن الأجتماعي وزارة ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام تنظم ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي:

مستوى أول.. «فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

مستوى ثانٍ.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.



وسبق وأن قام الفائزون بالقرعة الإلكترونية العلنية فور وقوع الاختيار عليهم بسداد أسعار برامج الحج وفقًا لكل برنامج، حيث قام الفائزون بالمستوى الأول بسداد مبلغ 235 ألف جنيه، والمستوى الثاني قاموا بسداد بمبلغ 168 ألف جنيه، أما الفائزون بالمستوى الثالث فقد قاموا بسداد مبلغ 151 ألف جنيه.



الجدير بالذكر أن أسعار جميع مستويات حج الجمعيات الأهلية تشمل الوجبات، كما من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.



وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، حيث قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع كافة الفنادق التي ستستقبل حجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة، وجميعها فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.



يذكر أن الوزارة تعاقدت مع إحدى أفضل شركات النقل لتوفير الباصات التي ستقل الحجاج للمشاعر المقدسة، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.