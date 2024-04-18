المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.. توقيع الكشف الطبي على 36 حالة تقدمن للفحص بالمجان

قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالمشاركة في فاعليات مبادرة صحة المرأة، بالتعاون مع مكتب صحة الدقي، اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثه أيام في نطاق حي الدقي.



وقد تم توقيع الكشف الطبي على عدد 36 حالة تقدمن للفحص بالمجان، وبعد الفحص تبين الاكتشاف المبكر لحالتين، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية وسرعة التدخل والبدء في مرحله العلاج.



وجاء ذلك طبقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأهمية المتابعة الدورية والمشاركة الفعالة في المبادرة الرئاسية المختلفة، وأهمها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 وحققت إنجازات كبيرة أبرزها الكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاج الحالات المصابة بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، وكذلك مبادرة الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوى التي أطلقت في سبتمبر عام 2021 تحت شعار “100مليون صحة”.