تصعيد جديد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بقصف أحياء خارج نطاق الاستهدافات

قال أحمد سنجاب مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هناك منحى جديد من العمليات في الجنوب اللبناني وخصوصا بعد عملية عرب العرامشة التي وصفها حزب الله بأنها عملية مركبة استهدف فيها مسيرات انقضاضية عدة بالإضافة إلى صواريخ موجهة استهدفت منشآت عدة في هذه المنطقة.

وأضاف سنجاب، اليوم، خلال مداخلة عبر قال قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا التصعيد يأتي أيضًا بعد تصعيد مماثل وكبير ربما غير مسبوق من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف عدد من مسؤولي وقيادات حزب الله في الجنوب اللبناني وتحديدا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني أمس عبر استهداف سيارتين في منطقتين الشهابية وعين بعال في نطاق قضاء صور في الجنوب اللبناني مما أسفر عن سقوط 3 قتلى لحزب الله بالإضافة أيضا إلى سقوط أو حركة أمل التي نعت أحد عناصرها جراء القصف الإسرائيلي العنيف أمس لنطاق مدينة صور أو قضاء صور هذه المنطقة التي تقع في العادة خارج قواعد الإشباك وخارج نطاق الاستهدافات على مدار الأشهور القليلة الماضية.

واوضح، أنه كانت هناك أيضًا عمليات قصف مكثف للمنصوري وعيناتا وعدد من المناطق في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وذلك بالتزامن مع قصف المدفعي وغارات جوية إسرائيلية على الناقورة وعدد من البلدات أيضًا في القطاعين الأوسط والشرقي من الجنوب اللبناني فبالتالي جاءت هذه العملية ردًأ على الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة بالأمس لقيادات حزب الله وأيضًا أحد عناصر حركة أمل.

