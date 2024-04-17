المستشار الألماني يحث إسرائيل على ممارسة ضبط النفس

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه من المهم ألا يتسبب هجوم إيران على إسرائيل في تصعيد الصراع الحالي، مضيفا أنه كان لديه انطباع بأن الأطراف المتضررة فهمت ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وتابع: "بالنسبة لنا، من المهم أن تستخدم هذه اللحظة الآن أيضا لمزيد من خفض التصعيد وأن إسرائيل لا يجب عليها الرد بهجوم كبير."

يشار إلي أن إيران شنت مؤخرا هجوم علي إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار (مسيرة) بعد أن قامت إسرائيل باستهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.