ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

خاص| شقيقة عبير صبري تكشف تطورات حالتها الصحية: تعاني من رعشة غير طبيعية

عبير صبري و شقيقتها
عبير صبري و شقيقتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الإعلامية مروة صبري عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة عبير صبري بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقالت مروة صبري في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "تعاني من ارتفاع الضغط، وتشعر برعشة غير طبيعية، وحاليًا متعلق لها محاليل بناء على أمر الأطباء، وأتمنى من الله أن يشفيها وأن تقوم بالسلامة".

وتعرضت الفنانة عبير صبري لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها، ونشرت عبير صبري صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية استوري الإنستجرام، وعلقت قائلة: "عافيتك أوسع لي".

وشاركت الفنانة عبير صبري في فيلم “ليلة العيد”مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

 

الفنانة عبير صبري خاص فيلم ليلة العيد تطورات الحالة الصحية لـ البوابة نيوز