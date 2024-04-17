خاص| شقيقة عبير صبري تكشف تطورات حالتها الصحية: تعاني من رعشة غير طبيعية

كشفت الإعلامية مروة صبري عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة عبير صبري بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقالت مروة صبري في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "تعاني من ارتفاع الضغط، وتشعر برعشة غير طبيعية، وحاليًا متعلق لها محاليل بناء على أمر الأطباء، وأتمنى من الله أن يشفيها وأن تقوم بالسلامة".

وتعرضت الفنانة عبير صبري لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها، ونشرت عبير صبري صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية استوري الإنستجرام، وعلقت قائلة: "عافيتك أوسع لي".

وشاركت الفنانة عبير صبري في فيلم “ليلة العيد”مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.