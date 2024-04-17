19 أبريل.. بدء الفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج وإعلان الجداول الرئيسية يوم 19 ابريل الجاري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المركز بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان الروبي مدير مركز التعلم المدمج، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطمئن رئيس الجامعة، علي انتهاء كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني واعلان كافة الجداول الدراسية، وتنظيم القاعات والمدرجات، والتواصل مع منسقي البرامج والتنسيق معهم لضمان حُسن سير العملية التعليمية.