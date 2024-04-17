رئيس بلطيم: بدء انشاء 13 مشاية على شواطئ المصيف

أعلنت إدارة مصيف مدينة بلطيم بكفر الشيخ، المطل على مياه البحر المتوسط ، برئاسة هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء أعمال إنشاء 13 مشاية للوصول للشاطئ موزعة علي جميع الشواطئ الـ7 للمصيف، وذلك تسهيلاً علي كبار السن وذوي الهمم للوصول للشاطئ، حيث كانت المدينة تتلقي الكثير من الشكاوي من صعوبة الوصول الي الشاطئ وخاصاً من كبار السن وذوي الهمم .

وأضاف عطية، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات مصيف بلطيم لفصل الصيف المقبل وكافة التجهيزات، مبشراً أنه سيتم تجهيز المصيف بكافة الخدمات، لافتاً إلى أنه تم البدء بفرد طبقة اساس بالأرضيه علي أن يتم تركيب بلدورات بالجانبين وتركيب بلاط انترلوك بالارضيات .

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