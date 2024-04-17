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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس بلطيم: بدء انشاء 13 مشاية على شواطئ المصيف

مشايات مصيف بلطيم
مشايات مصيف بلطيم بكفر الشيخ
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أعلنت إدارة مصيف مدينة بلطيم بكفر الشيخ، المطل على مياه البحر المتوسط ، برئاسة هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء أعمال إنشاء 13 مشاية للوصول للشاطئ موزعة علي جميع الشواطئ الـ7 للمصيف، وذلك تسهيلاً علي كبار السن وذوي الهمم للوصول للشاطئ، حيث كانت المدينة تتلقي الكثير من الشكاوي من صعوبة الوصول الي الشاطئ وخاصاً من كبار السن وذوي الهمم .
وأضاف عطية، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات مصيف بلطيم لفصل الصيف المقبل وكافة التجهيزات، مبشراً أنه سيتم تجهيز المصيف بكافة الخدمات، لافتاً إلى أنه تم البدء بفرد طبقة اساس بالأرضيه علي أن يتم تركيب بلدورات بالجانبين وتركيب بلاط انترلوك بالارضيات .

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مصيف بلطيم مياه البحر المتوسط انشاء مشايات مصيف بلطيم بكفر الشيخ تركيب بلاط أنترلوك