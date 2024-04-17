برلمانية: التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل يستهدف توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة تحت مظلته تستهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين دون استثناء.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية هذه التوجيهات في حماية المواطنين من مخاطر الأمراض وتكاليف العلاج الباهظة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان الاجتماعي.

وطالبت النائبة رحاب موسى، جميع المواطنين في المحافظات الجديدة المستفيدة من التأمين الصحي الشامل إلى التسجيل في المنظومة للاستفادة من خدماتها.

كما طالبت الحكومة المصرية بالاستمرار في جهودها لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقها ليشمل جميع المواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التأمين الصحي الشامل يوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل سيتم من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة، وتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، فضلا عن توفير المزيد من الأطباء والكوادر الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة.

يشار إلى أن وجه رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.