دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يرد اعتباره أمام برشلونة بريمونتادا قاسية

أقصى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره برشلونة الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار عليه برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من كأس ذات الأذنين.

شهدت أحداث شوط اللقاء الأول إثارة كبيرة منذ البداية، بعد هجمات متبادلة من الجانبين، واستحواذ على فترات على الكرة، لينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح رافينيا التهديف مبكرًا لصالح الفريق الكتالوني، وذلك في الدقيقة 12 بعدما وجه تمريرة زميله لامين يامال في شباك الحارس دوناروما.

وشهد اللقاء حالة طرد مبكرة، وذلك في صفوف البلوجرانا، حيث أشهر الحكم استيفان كوفاكس البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 29، بعد تدخله على برادلي باركولا لاعب البي إس جي أثناء انفراده بالمرمى.

وبعد حالة الطرد، اضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بالدفع بالمدافع إينيجو مارتينيز بدلًا من لامين يامال، ليعوض النقص العددي.

استطاع عثمان ديمبلي أن يدرك التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة 40 من صناعة باركولا، قبل أن يبدأ فريق العاصمة الفرنسية في تحقيق الريمونتادا في الشوط الثاني.

وضع فيتور فيريرا سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة 54 من تمريرة أشرف حكيمي، قبل أن يأتي دور نجم الفريق كيليان مبابي، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم اختتم اللاعب ذاته الرباعية في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

بذلك، تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة بعد الفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-4، وكذا بعدما رد اعتباره أمام نفس الفريق، الذي أقصاه من البطولة موسم 2016-2017 بنتيجة 6-1 في ثمن النهائي.