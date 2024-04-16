باريس سان جيرمان يعتمد على مبابي في الهجوم أمام برشلونة

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برشلونة الإسباني، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على برشلونة بملعب مونتجويك، إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعتمد البي إس جي على قدرات نجمه الأول كيليان مبابي في قيادة الخط الهجومي في قمة الليلة أمام الفريق الكتالوني، وذلك رفقة عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا.

وخسر باريس سان جيرمان موقعة الذهاب أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-2، وذلك على ملعبه حديقة الأمراء ووسط جماهيره.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا - فابيان رويز

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.