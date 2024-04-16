ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام باريس سان جيرمان

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب مونتجويك، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم البلوجرانا أمام سان جيرمان، ويعاونه في الخط الهجومي كل من، لامين يامال ورافينيا.

وكان الفريق الكتالوني، حسم موقعة الذهاب أمام البي إس جي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز بثلاثية مقابل هدفين في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويسعى برشلونة لتأكيد تفوقه على باريس سان جيرمان، وكذا لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ غياب فترة طويلة.

تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيدري جونزاليس - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان.

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.