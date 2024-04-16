طرد مبكر.. شوط أول مثير بين برشلونة وباريس سان جيرمان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شهدت أحداث شوط اللقاء الأول إثارة كبيرة منذ البداية، بعد هجمات متبادلة من الجانبين، واستحواذ على فترات على الكرة.

افتتح رافينيا التهديف مبكرًا لصالح الفريق الكتالوني، وذلك في الدقيقة 12 بعدما وجه تمريرة زميله لامين يامال في شباك الحارس دوناروما.

وشهد اللقاء حالة طرد مبكرة، وذلك في صفوف البلوجرانا، حيث أشهر الحكم استيفان كوفاكس البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 29، بعد تدخله على برادلي باركولا لاعب البي إس جي أثناء انفراده بالمرمى.

وبعد حالة الطرد، اضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بالدفع بالمدافع إينيجو مارتينيز بدلًا من لامين يامال، ليعوض النقص العددي.

واستطاع عثمان ديمبلي أن يدرك التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة 40 من صناعة باركولا، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وكان برشلونة حسم موقعة الذهاب أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز بثلاثية مقابل هدفين في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.