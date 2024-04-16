حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وكان من أبرز الحاضرين بالعزاء الفنان أشرف زكي والأب بطرس دانيال والإعلامي طارق علام والفنان أحمد عبد العزيز والفنان أيمن عزب والفنانة هند عاكف وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.
يذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر رحلت عن عالمنا السبت الماضى وأعلن خبر رحيلها شقيقها عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، مؤكدا أنه تم تشييع جثمانها لمثواه الأخير.
البوابة ستار
أبرزهم أشرف زكي وأحمد عبد العزيز.. نجوم الفن في عزاء شيرين سيف النصر
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حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وكان من أبرز الحاضرين بالعزاء الفنان أشرف زكي والأب بطرس دانيال والإعلامي طارق علام والفنان أحمد عبد العزيز والفنان أيمن عزب والفنانة هند عاكف وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.
حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وكان من أبرز الحاضرين بالعزاء الفنان أشرف زكي والأب بطرس دانيال والإعلامي طارق علام والفنان أحمد عبد العزيز والفنان أيمن عزب والفنانة هند عاكف وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.