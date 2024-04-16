تعرف على أماكن توريد محصول القمح بمركز دسوق

خصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، 7 مواقع لتوريد القمح بمركز دسوق، وهي كالتالي "صوامع مطحن دسوق بسعة 3500 طن، وصوامع أبو خشبة بشباس الملح بسعة 60000 طن، وشونة مطحن دسوق بسعة 9500 طن، وشونة شباس الملح بسعة 2800 طن، وشونة أبو مندور بسعة 1400 طن، وشونة العجوزين بسعة 4000 طن، وشونة الفار تستوعب 4000 طن"، وذلك بالتنسيق مع إدارة دسوق الزراعية وإدارتى تموين البندر والمركز وفقًا للضوابط الموضوعة، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إنه تم تجهيز 7 مواقع لتجميع وإستلام محصول القمح بمركز دسوق، ضمن 25 موقعاً تم تجهيزها علي مستوى المحافظة، وتم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعد من أهم المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، حيث تتنوع فيها زراعة الأرز والقمح والقطن والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والبطاطس والخضروات والفواكه، وغيرها من الحاصلات الزراعية، وتعد من أولي المحافظات انتاجاً للأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتساهم بشكل كبير في جهود تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي في كفرالشيخ، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية هذا القطاع، مثل مشروعات الري المطور والصرف ومشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية.