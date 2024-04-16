خبير: الدولة نجحت في اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية نجحت في اتخاذ خطوات استباقية جعلتها قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمرة الأولى تصدر تقريرًا يشيد بصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الكبرى.

وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمثابة كشف حساب لما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية، موضحا أن مصر تمتلك العديد من القطاعات الاقتصادية المتميزة والتي دعمتها في ظل الأزمات بينما عصفت بكثير من اقتصاديات دول أخرى.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القيادة السياسية كان لديها رؤية وإدراك لما يمتلكه الوطن من مقومات سواء كانت اقتصادية أو بشرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدرت على تحويل المحن إلى منح.