رئيس مجلس النواب الأمريكي: بحث تشريعين منفصلين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الاثنين، إن المجلس سيبحث تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا من خلال تشريعين منفصلين هذا الأسبوع، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يجمع بين الاثنين.

وحسب المصادر الصحفية، فإن جونسون أعلن خلال اجتماع مغلق للجمهوريين في مجلس النواب أنه يعتزم طرح 4 مشاريع قوانين على التصويت هذا الأسبوع، واحد منها حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وثان حول مساعدة إسرائيل وثالث حول تايوان.

أما مشروع القانون الرابع، فسيضم حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة وبنودا حول مصادرة "أصول الأوليغارشيين الروس" لتقديم مساعدة لأوكرانيا.

وأكد جونسون في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا الأسبوع سننظر في مشاريع قوانين منفصلة... تخص تمويل حليفنا إسرائيل ودعم أوكرانيا... وتعزيز قدرات حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".