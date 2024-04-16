فلسطين.. إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل في تل السلطان غرب رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو لبدة بتل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما حاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمالي قطاع غزة وتطلق النارعليها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول عددًَا من الشهداء الفلسطينيين وتسع إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، جراء غارة إسرائيلية على مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.