حازم حاسم جدا يرفع لافتة كامل العدد بمسرح ليسيه الحرية.. صور

يواصل العرض المسرحي "حازم حاسم جدا" ليالي عرضه على خشبة مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، حيث شهدت الليلة الخامسة مساء اليوم الإثنين، إقبال جماهيري ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن تأليف وليد يوسف، والمخرج محمد مرسي.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: عمرو عبدالعزيز، حسن عبدالفتاح، علاء عوض، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم، ممدوح حنفي، محمد هلالي، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو،أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون.