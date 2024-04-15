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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهم بتهريب المهاجرين

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سوداني الجنسية، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة قدرها مليون جنيه؛ على خلفية اتهامه وآخر - سبق الحكم عليه - بتهريب المهاجرين من نيچيريا إلى الأراضي المصرية.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 5045 لسنة 2023 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 334 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، أن المتهمان في غضون عام 2022، ارتكبا جريمة تهريب المهاجرين - ذات طابع غير وطني - بأن دبرا انتقال مهاجرة غير شرعية بطريقة غير مشروعة من نيچيريا إلى الأراضي المصرية بأن اتفق الأول مع الثاني على تهريبها.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني خطط لتهريب المهاجرة وعين لنفسه دور إدارة عملية التهريب والتنسيق والتواصل مع شركائه الضالعين في تهريب المهاجرين عبر الشريط الحدودي بين مصر والسودان.

الأراضي المصرية السجن المشدد 3 سنوات المنعقدة بالتجمع الخامس تهريب المهاجرين