حبس متهم أشعل النيران في محل عمله بالأزبكية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة اليوم الإثنين، حبس عامل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات أشعل النيران بمحل أدوات صحية، في منطقة الأزبكية.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بنشوب حريق بمحل للأدوات الصحية كائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط عامل سابق بمحل البلاغ، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.