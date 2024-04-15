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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين

الأعمال الجارية بشارع
الأعمال الجارية بشارع كسر الحجر بأسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى بشأن التعامل الفورى مع الشكاوى المتعلقة بالأعمال الجارية بشارع كسر الحجر ، وأيضاً تراكم القمامة أمام مدرستى الناصرية الإبتدائية والإعدادية .

جاء ذلك فى ظل التفاعل السريع مع كافة الشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر مختلف وسائل التواصل المختلفة سواء الصفحة الرسمية للمحافظة على " الفيس بوك " أو الواتس آب الخاص باللواء أشرف عطية محافظ أسوان أو أثناء الجولات الميدانية أو اللقاءات الجماهيرية .

وأفاد رئيس المدينة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب ، والذى تقوم بتنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب ، لتستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل بما سيساهم فى إنتظام ضخ مياه الشرب بشكل مستمر بالمناطق المحيطة .

واوضح أنه فيما يتعلق بشكوى أهالى منطقة الناصرية فإنه تم التنسيق مع المقاول المسئول عن تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل لرفع نواتج الأعمال الجارية بالمشروع ، وبالتوازى جارى توريد حاويات للقمامة خلال الشهر الجارى لوضعها فى الأماكن المشار إليها أمام المدارس لتجميع كافة كميات القمامة بها ، ورفعها أولاً بأول للحفاظ على الشكل الجمالى بالمنطقة على الوجه الأكمل .

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مركز ومدينة أسوان شارع كسر الحجر الشكاوى والمطالب الجماهيرية أخبار محافظة أسوان